Стивен Сигал : "Рассказы о домогательствах с моим участием выдуманы от начала до конца"

Американские актер прокомментировал скандал, в который его втянули актриса Реджина Саймонс, а также модель Флавиола Дэдис, которые обвинили его в харассменте. По его словам, рассказы о домогательствах с его участием выдуманы от начала до конца.

После того, как с крахом обрушилась карьера известного голивудского продюсера Харви Вайнштейна, обвинения в домогательствах посыпались в адрес многих других известных личностей. Так, жертвы харассмента больше не боятся и честно рассказывают обо всех неприятных историях, которые с ними происходили во время подъема карьеры. Накануне громкий скандал разразился вокруг имени американского актера, кинопродюсера и музыканта Стивена Сигала. В общей сложности двенадцать женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Среди этих женщин были и очень известные, такие как Саймонс и Дэдис.

Между тем, Стивен Сигал уже ответил, что не причастен к их рассказам и считает их выдумкой. По его мнению, эта тема закрыта, однако так не считают в полиции. Следователи продолжают вести расследование по двум официально поступившим заявлениям.

Так, Реджина Саймонс рассказала, что была жестокоо изнасилована Сигалом, когда пришла по его приглашению на вечеринку, однако впоследствии оказалось, что на ней не было никого, кроме их двоих. Флавиола Дэдис же утверждает, что ей удалось избежать прямого насилия, так как действия происходили в отеле, и она стала громко кричать.