Егорова: Мать Василия Степанова "пытается изгнать из сына бесов‍"

Накануне известная актриса Дарья Егорова рассказала о своей карьере, а также об отношениях с бывшим возлюбленным, актером Василием Степановым. По ее словам, сейчас он болен и нуждается в лечении психики, однако вместо этого его мать лишь "пытается изгнать из него бесов".

Популярная актриса Дарья Егорова сегодня празднует свое двадцатисемилетие. За эти годы она сумела достичь большого успеха в своей профессии актрисы и исполнила много ролей. В частности, она принимала участие в съемках длинных сериалов, таких как "Тайны института благородных девиц" и "Весной расцветает любовь".

Известны некоторые факты из личной жизни знаменитости, которые она согласилась прокомментировать в интервью "Собеседнику". Так, в ее сторону звучал вопрос об отношениях в актером Василием Степановым. Дарья Егорова рассказала, что разрыв с ним был очень тяжелым для нее, а еще тяжелее было, когда после этого на нее буквально обрушился шквал критики и, как она выразилась, грязи.

По словам Егоровой, у Степанова начались проблемы с психикой из-за огромной славы, которая обрушилась на него после выхода в свет полнометражной картины "Обитаемый остров", где тот сыграл одну из главных ролей. Тем не менее, родственники актера считают, что проблемы со здоровьем у него начались из-за отношений с Дарьей Егоровой. Сама актриса отрицает это и, находясь в недоумении, рассказывает, что мать Василия Степанова не прилагает усилий, чтобы лечить сына с помощью медицины, а лишь пытается "изгнать из него бесов".