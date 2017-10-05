Известная российская телеведущая, актриса и модель Виктория Боня намекнула фанатам на скорую свадьбу‍ с английским футболистом Маруаном Феллайни. Накануне пару заняли папарацци во время свидания, и теперь все ждут их бракосочетания.

Популярная российская модель родом из Краснокаменска, которая приобрела широкую известность благодаря участию в телестройке "Дом-2", намекнула фанатам на скорую свадьбу‍ с английским футболистом Маруаном Феллайни. Это стало настоящим шоком для некоторых из них, так как обычно знаменитость предпочитает скрывать свою личную жизнь от общественности.

Поводом для разговоров послужил ее комментарий под постов на одной из фан-страниц Бони. Там ее поклонники опубликовали ее фотографию в свадебном платье и написали, что вся страна ждет дня, когда она уже узаконит свои отношения с бойфрендом из Великобритании. Модель же решила ответить на эту запись и в комментариях написала загадочную фразу: "Значит дождётесь))" (соблюдена авторская орфография и пунктуация).

Хотя некоторые хейтеры и утверждают, будто Виктория Боня просто провоцирует своих фанатов, те же в своем кумире не сомневаются и с нетерпением ждут, когда она официально объявит о скорой свадьбе.