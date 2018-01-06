Ким Кардашьян опубликовала фото, на котором превратилась в худышку‍

Популярная модель Ким Кардашьян показала новую фотографию, на которой она выглядит как худышка, а ее пышные формы скрывает удачный ракурс и наряд. Снимок появился на официальной странице модели из США в Instagram.

Накануне известная модель, а также участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" опубликовала в своем профиле фотохостинга Instagram новую фотографию, на которой выглядит как настоящая худышка. Американская модель известна своими пышными формами и часто демонстрирует их публике благодаря откровенным нарядам. В этот раз ее образ получился тоже не совсем скромным, однако благодаря нему она буквально спрятала свои ягодицы за удлиненной накидкой купальника. Фанаты по традиции высоко оценили хороший вкус модели, а также ее безупречную фигуру.

Ранее агентство "Версия. Инфо" сообщало о том, что Ким Кардашьян назвала людей тупыми и глупыми. Это произошло после того, как в сети стала распространяться информация о ее предстоящем разводе с супругом, Канье Уэстом, а также неприятными мемами про него.