Бузову после смены имиджа стали путать с сестрой

Известная российская певица Ольга Бузова после того, как заплела косы, стала похожа на свою сестру Анну. Поклонники заметили это сходство и попросили девушку не менять в дальнейшем имидж.

Бузова в одной из последних записей на своей странице в Instagram стала рекламировать магазин со стильными очками. Но сами поклонники обратили внимание исключительно на внешность певицы. Они подчеркнули, что с косами звезда «Дом-2» стала похожа на Анну Бузову. У них разница в возрасте чуть меньше 3 лет. Сёстры вместе проводят много времени и занимаются сродной деятельностью, но внешнее сходство стало заметным лишь после смены имиджа Ольги Бузовой.

Одна из поклонниц написала следующее: «Это ты или твоя сестра? Вы здесь очень похожи, вас сложно различить». Многие также стали путать девушек. Некоторые посчитали, что помимо косичек это могло быть связано со стильными очками, которые стала носить Ольга Бузова.