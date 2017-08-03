Ирина Шейк поздравила свою «татарскую сестру» и показала ее «голый» снимок

Модель Ирина Шейк решила оригинально поздравить свою близкую подругу Ингу Рубинштейн с ее Днем Рождения. В своем Instagram она разметила снимок, на котором ее «татарская сестра» позирует голой в одном лишь пиджаке, накинутом на плечи.

Ирина Шейк разметила трогательное поздравление, где назвала Рубинштейн своей «татарской сестрой» и отметила, что очень рада такой подруге, заставляющей ее смеяться. Также Шейк указала, что если бы не было такой женщины, как Рубинштейн, то ее было бы нужно придумать.

В своем поздравлении Шейк прикрепила снимок, на котором Рубинштейн позирует в оголенном виде. Из одежды на «татарской сестре» присутствует лишь пиджак-накидка и обувь. Ирина Шейк написала, что любит свою подругу и искренне поздравляет ее с праздником.

Известно, что сама Ига Рубинштейн относится к Шейк с такими же теплыми чувствами. Женщины часто посещают мероприятия вместе и близко общаются не только перед объективами папарацци. Рубинштейн называет Шейк членом своей семьи, на что модель отвечает взаимностью и также адресует ей теплые слова.

Между тем, Сеть активно обсуждает новые слухи об Ирине Шейк. Появились версии о том, что модель беременна во второй раз. Поводом для этого стала просторная одежда и удобная спортивная обувь, которую модель выбрала для прогулки с 11-месячным ребенком.