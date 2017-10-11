Полина Фаворская рассказала, как бабушка помогает ей не толстеть

Экс-SEREBRO Полина Фаворская поделилась с поклонниками секретами своей стройности. По словам певицы, помимо здорового питания ей помогает её бабушка.





Полина Фаворская всегда славилась своими изящными формами. Но для самой певицы такая внешность была даром и наказанием одновременно. Первым, что выделила артистка, стала генетика: по словам Полины, шикарной фигурой обладала и её бабушка, которая всё же поделилась и более материальными советами с внучкой. Например, она начала кормить девочку огуречно-помидорным салатом, заправленным яблочным или бальзамическим уксусом, когда той было только 9 лет. Стоит отметить, что частое употребление уксуса вредно для организма, а для детского – вообще нежелательно.





Тем не менее Полина щеголяет в платьях любой длины без всякого стеснения. Но она не забывает и о спорте. Хотя сама девушка призналась, что ест всё и сколько хочет, пока её организм с этим справляется, к этому лету она будет готовиться в спортзале. Основной упор она сделает на попу. Хотя фанаты напомнили певице, что ей в тренажёрный зал нужно в последнюю очередь.