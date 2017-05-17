Поклонники снова осудили Волочкову за грязные волосы

Фанаты Анастасии Волочковой недавно были удивлены сменой прически балерины. Однако их радость продлилась недолго, поклонники звезды отметили, что она снова запустила свои волосы.

Анастасия часто удивляет подписчиков снимками. Очередным поводом для их обсуждений послужила публикация балерины, на которой она предстала в новом образе. Интернет-аудитория разобрала каждую деталь нового стиля Волочковой, остановив свое пристальное внимание на прическе. Фанаты балерины отметили, что новый имидж её к лицу и понадеялись, что после этого звезда начнет ухаживать за своими волосами.

Однако мечты поклонников Анастасия развеяла очередным снимком, на которой прическа Волочковой грязная. Снимок портит не только состояние волос, но и то, что в кадр попали стопы балерины и заметно отсутствие бюстгальтера. Оба эти фактора вызвали негодование подписчиков Анастасии, которые порекомендовали её не публиковать подобных снимков. Также они отметили, что называть глянцевые журналы «утренним чтивом» было излишним.