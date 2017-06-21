«Тает на глазах»: чрезмерная худоба Анджелины Джоли тревожит поклонников

Журналистам удалось заполучить кадры, на которых актриса Анджелина Джоли с некоторыми из своих детей гуляет в Лос-Анджелесе и делает покупки. Пользователи не на шутку стали переживать о том, что Джоли стала «таять на глазах» и продолжает стремительно терять вес.

Как сообщается, папарацци засняли на камеры прогулку Анджелины Джоли. На кадрах актриса ела мороженное и сладости, покупала товары в супермаркете и смеялась. Джоли была одета в черное пальто, но даже в нем ее чрезмерная худоба была видна.

По мнению пользователей, Анджелина Джоли продолжает «таять на глазах». Комментаторов не успокоил даже тот факт, что актриса запечатлена с едой. Многие сильно переживают за здоровье и психическое равновесие Джоли, опасаясь, что развод с Брэдом Питтом стал для нее сильным ударом.

Пользователи просят Анджелину Джоли обратиться к врачу и начать следить за своим здоровьем. Фанаты актрисы уверенны, что она намеренно оделась в черной пальто, стараясь скрыть свое похудение. Однако, пристальные комментаторы не смогли не заметить стремительной потери веса своей любимицы – известной актрисы Анджелины Джоли.