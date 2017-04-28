«Сюрприз для всех»: Александр Розенбаум порадовал поклонника с ОВЗ

Популярный исполнитель Александр Розенбаум дал концерт в Красноярске. Снимки и ролики с выступления поразили подписчиков до глубины души, как сообщает VistaNews.

Александр Розенбаум побывал в средней школе №147, где учится его фанат по имени Дима. По словам певца, это была настоящая поездка-сюрприз. Артист поговорил с ребятами, исполнил для них несколько песен, а также сфотографировался с тем самым поклонником, упомянув, что тот часто отправлял ему своё творчество.

Впечатлило подписчиков до глубины души то, чтот тот самый фанат был с диагнозом ОВЗ. Интернет-пользователи назвали приезд Александра Розенбаума отличной мотивацией для школьника, чтобы дальше бороться и не сдаваться. В повседневной жизни таких людей нередко сторонятся, а певец своим примером показал, что и они многого заслуживают.