«Умалишенная»: Волочкову раскритиковали за вульгарный макияж дочери

Анастасия Волочкова в очередной раз подверглась критике и осуждениям от пользователей Сети. За снимок с дочерью балерину назвали «умалишенной», а макияж юной наследницы сравнили с «раскрасом падшей женщины».

В своем Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова не так давно разместила снимок с командой фотографов и журналистов одного из изданий. Рядом с балериной на снимке стоит ее дочь Ариадна, макияж которой вызвал немалую волну споров и осуждений.

Пользователи утверждают, что юной наследнице Волочковой не стоит так краситься, так как из «прекрасной девочки» она превращается в «черти что». Некоторые не ограничили себя в словах и сравнили макияж Ариадны с «раскрасом падшей женщины».

Сама Анастасия Волочкова получила осуждение за то, что позволила дочери накраситься «по-взрослому». Балерине порекомендовали следить за воспитанием ребенка и не потакать ей в ее стремлении быстрее стать взрослой. Также пользователи спорят между собой, одна сторона настаивает на том, что Волочкова – хорошая мать, другая же твердит об обратном.