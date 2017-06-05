Тина Канделаки в БДСМ наряде выступила против сексуальных домогательств
Телеведущая и генеральный директор телеканала «Матч ТВ» выложила на своей странице в Instagram фото в БДСМ костюме.
Вместо ожидаемых игривых комментариев под фото, Канделаки решила привлечь внимание к проблеме сексуального домогательства. На это её подтолкнул недавний случай с депутатом Леонидом Слуцким и бравшей у него интервью журналистки.
По словам Канделаки, такое поведение не приемлемо и проблема заключается в чувстве вседозволенности у чиновников. Также она упомянула, что девушки на протяжение всей жизни сталкиваются с таким поведением такого рода, начиная от дедов-педофилов в детстве и заканчивая власть имущими.
Как заявляет телеведущая, она сама сталкивалась с домогательствами, но давала сдачи сразу и жестко.
Тина Канделаки призвала своих коллег не бояться и отказывать отпор при домогательствах, поскольку считает, что Госудма – не место для сексуальных игрищ.