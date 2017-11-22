«Дед Тепло»: Макс Фадеев поздравил фанатов с наступлением весны

Сейчас погоду весенней совсем не назвать. Метели и сильные холода больше походят на зиму, и не понятно, когда всё наладится. Потому в интернете даже некоторые знаменитости подшучивают над тем, какая сейчас весна. «Отличиться» решил и продюсер Макс Фадеев, как сообщает VistaNews.

Он поздравил подписчиков в наступлением весны, нарядившись в костюм Деда Мороза. Большинство фанатов похвалили Фадеева за проявленый креатив. Они назвали его «Дедом Тепло», рекомендуя всем писать пожелания о подарках, как делают на зимние праздники. Некоторые, впрочем, посчитали, что шутка слишком грубая, решив, что Фадеев оделся так, потому что был в состоянии алкогольного опьянения.

Однако в целом столь оригинальное поздравление с наступлением весны приободрило значительную часть подписчиков продюсера. Запись набрала уже больше 24 тысяч оценок «мне нравится».