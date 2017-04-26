«Вечерний Ургант» оригинально поздравил Александра Цекало с днём рождения

22 марта отмечает день рождения известный российский телеведущий и продюсер Александр Цекало. «Вечерний Ургант» разместил на своей странице в Instagram видеоролик с поздравлением.

Иван Ургант придумал оригинальный способ поздравления своего коллеги и друга. В видеоролике было объявлено, что подготовлено поздравление от всех москвичей. Прохожим завали интересный вопрос, в котором от них требовалось принятие непростого решения. Им предложили представить гипотетическую ситуацию в которой у них есть оружие заряженное одним патроном, а на Александра Цекало нападает последний выживший на земле уссурийский тигр. Ответы были разнообразными. Одни хотели спасти тигра, другие заступались за актера. Среди ответов прозвучал вариант о выстреле в воздух.

Пользователи интернета разделились на два лагеря. Одни посчитали поздравление смешным, другие осудили такого рода шутки за циничность и жестокость.