Болезнь и операция могут поставить крест на карьере Селин Дион

Певица Селин Дион была вынуждена сообщить об отмене всех своих предстоящих концертных выступлений, которые должны были состояться в Лас-Вегасе. Фанаты опасаются за здоровье и песенные способности певицы, так как Дион страдает от проблем со слухом и ей нужно прочти через операцию.

Как сообщается, певице Селин Дион пришлось нарушить свои планы и сообщить об отмене своих концертных выступлений в Лас-Вегасе. Поводом для этого стали проблемы со здоровьем – у известной певицы уже долгое время имеются сложности со средним ухом. Из-за болезни, Селин Дион испытывала трудности в пении, для лечения ей приходилось использовать ряд капель для ушей. Однако, лекарства не помогли и сейчас она не видит их результата.

Из-за этого, Дион решила прибегнуть к операции, которую сама она назвала на своей странице в Facebook «минимально инвазивной хирургической процедурой». Поклонники творчества Селин Дион всерьез обеспокоены и боятся, что певица больше не сможет давать концертов. Проблемы со слухом могут крайне негативно сказаться на ее способности петь, что может «поставить крест» на ее карьере.