Екатерина Андреева удивила поклонников образом Шляпника

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева удивила поклонников экстравагантной публикацией. Образ Шляпника она дополнила не менее интересным текстом.

На странице телеведущей в Instagram появился ряд снимков, где она загримирована под персонажа из «Алисы в стране чудес». На изображениях Андреева прыгает на пляже, после чего сидит на песке. Она рассуждает о подходе людей к решению проблем, сравнивая их с тучами. Она отмечает, что не все «тучи» требуют того, чтобы их разгоняли. Часто они оказываются «розовыми» и нужными. Екатерина отметила, что важно принять те моменты жизни, которые невозможно изменить, а также набраться сил для того, что требует перемен.

Также известная телеведущая поделилась с подписчиками информацией о своей любимой книге. Она отметила и тот факт, что грим ей делала её подруга, которая работает финансистом.

Поклонники Андреевой отметили общий позитив публикации, а также размышления относительно жизни. Подписчики назвали образ фееричным и поблагодарили Екатерину за советы.