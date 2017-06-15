«Русская Джоли» Галинка Миргаева порадовала фанатов оголенной грудью

Популярная в Сети девушка Галинка Миргаева опубликовала новое фото, которое сразу же принялись обсуждать поклонники. Многие стали комментировать большую грудь манекенщицы и то, что девушка с каждым годом становится менее похожей на Анджелину Джоли.

Российская модель Галинка Миргаева в сети Instagram похвасталась новым фото с Мальдив, где сейчас отдыхает. На снимке девушка сидит у лазурной воды и позирует в откровенном красном платье. Внимательные поклонники заметили, что сбоку засветилась обнажённая грудь Галинки, которая не поместилась в наряд.

За короткий промежуток времени новый снимок Миргаевой оценили более 40 тысяч фолловеров. Всего на манекенщицу из России с чертами лица голливудской красавицы подписано больше двух миллионов фанатов.