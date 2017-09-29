"Ритуал на слюнях": Ольга Рапунцель рассказала, как собирается оградить новорожденную дочку от зла

Ольга Рапунцель рассказала, как собирается оградить новорожденную дочку от зла, так как боится, чтобы ее не сглазили до крещения. Участница телешоу "Дом-2" посоветовалась со священником и решила провести над ребенком ритуал на слюнях.

Накануне вышел новый номер глянцевого журнала "Дом-2". В его содержание также попало интервью журналистов с Ольгой Рапунцель, которая готовится вскоре стать матерью. Участница телестройки поделилась, что очень боится за ребенка и не хочет, чтобы в течение 40 дней до того, как его можно будет крестить в церкви, он был "без Божьей охраны". По этой причине она пошла к священнику и спросила его, есть ли другие ритуалы, которые проводятся с той же целью, что и крещение, и он ответил положительно.

Служитель церкви рассказал Ольге Рапунцель, что существует ритуал, который также якобы ограждает ребенка от "влияния со стороны". Для того, чтобы его провести, необходимы "слюни родителей".

Читая слова участницы "Дома-2" ее фанаты просто не могли поверить в то, что она собирается провести этот странный ритуал. Взрослые люди говорили о том, что никогда не слышали об этом, а потому не доверяют священнику, который, по их словам, просто решил заработать. Другие же стали с сарказмом говорить о том, что ритуал может оказаться бесполезным, если вдруг отец ребенка не Дмитрий Дмитренко.