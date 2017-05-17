«Алкоголизм» Киану Ривз в Сети становится трендом

В Twitter появился аккаунт Keanu doing things, что в дословном переводе означает «Киану делает всякое», в нем размещаются снимки, где Киану Ривз пьет, говорит с бездомными и курит. «Алкоголизм» Ривза набирает стремительную популярность, многие пользователи уже оценили «экзистенциальный кризис пьющего пиво» актера.

Как стало известно, пользователи Сети всерьез заинтересовались новым образом жизни Киану Ривза. Папарацци регулярно делятся снимками, на которых актер употребляет спиртное, курит сигареты и «беззаботно» ест пиццу в придорожных забегаловках.

Для обсуждения новых снимков и демонстрации образа Киану Ривза в Twitter даже создали аккаунт, посвященный «алкоголизму» актера. Пользователи активно комментируют фотографии, на которых Ривз совершает попытки делать селфи, задирает ноги на забор во время распития вина и многие другие.

Особое внимание привлек снимок, на котором, согласно описанию, Киану Ривз «находится в экзистенциональном кризисе и пьет пиво». Также немалый ажиотаж вызвал коллаж, на котором актер сначала пьет вино, а потом ложится на пол и дремлет прямо на улице. «Алкоголизм» Ривза становится трендом и активно обсуждается в Сети, как оказалось, внимание пользователей привлекает не только актерский талант Нео из «Матрицы».