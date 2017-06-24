В Воронеже Томасу Андерсу пришлось выступать босиком

Известный певец Томас Андерс, гость дискотек 80-х и 90-х, посетил со своим концертом город Воронеж. Там он выступал в кремовых «уггах» и пел с босыми ногами, причиной такого странного поведения был потерянный багаж, лишивший певца его сценических нарядов.

Экс-солист культовой группы Modern Talking вышел на сцену перед воронежскими поклонниками в весьма странном образе, поразившем гостей концерта своей простотой. На Томасе Андерсе были надеты обычная светлая рубашка и джинсы синего цвета. Дополняли такой «образ» кремовые сапоги, именуемые среди обывателей «уггами».

Спустя несколько песен Томас Андерс, по-видимому, почувствовал духоту и не смог оставаться в теплой обуви, предназначенной для зимы. Певец снял свои «угги» и остался перед зрителями босым. В таком виде, с босыми ногами, он и продолжил весь свой концерт.

Томас Андерс пояснил, что причиной его странного образа и босых ног стали не экстравагантность, а неурядица, возникшая при перелете. Музыкант лишился своего багажа со всей одеждой и концертными нарядами. Чемодан Андерса задержали в одну из аэропортов России, а ждать возвращения вещей он не смог – насыщенный график концертов не оставил ему выбора. Зрители были благодарны Томасу Андерсу, что тот не отменил концерт из-за отсутствия одежды и одарили его множеством оваций.