Екатерина Одинцова раздает советы миллионерам по личной жизни

С недавнего времени популярная телеведущая Екатерина Одинцова стала раздавать советы миллионерам по личной жизни. Так, с недавних пор она участвует в роли ведущей в съемках телешоу "Миллионер на выданье", где за одного богатого холостяка будут бороться 15 девушек.

СМИ сообщили новость о том, в какой форме проходят съемки нового телешоу "Миллионер на выданье", а главное рассказали, кто из знаменитостей выступит на нем в роли ведущей. Так, эту обязанность на себя возьмет известная телеблондинка Екатерина Одинцова. Она рассказала, что съемки уже начались,а первый выпуск телезрители увидят уже 14 апреля. Светская львица не жалеет времени для работы и старается участвовать в проекте, как только возникает такая потребность. А это происходит часто в силу того, как тесно общаются участницы.

Суть проекта состоит в том, что успешный миллионер ищет себе невесту. За него начинают бороться 15 девушек, которые живут в одной вилле, которую он предоставляет, и показывают себя в разных ситуациях. В конечном счете останется только одна, однако кто, решают дети холостяка. Как раз в этом им собирается помогать Екатерина Одинцова. В силу своего жизненного опыта она сможет дать им совет и направить в правильное русло.