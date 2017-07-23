Худеющая Елена Летучая шокировала пользователей «зрелостью» лица

Телеведущая Елена Летучая, которая отправилась на дорогостоящий курс похудения в Испанию, шокировала пользователей своим снимком с актрисой Ингеборгой Дапкунайте. По мнению пользователей, 39-летняя Летучая имеет «зрелое» лицо и выглядит старше 55-летней Дапкунайте.

Как сообщалось ранее, Елена Летучая решила избавиться от лишних килограмм, набранных за зиму. Для этого телеведущая отправилась в Испанию, на побережье Коста-Бланка, где в оздоровительном центре она будет худеть по специальной программе. Программа по похудения в испанской клинике весьма недешевая, стандартный курс обходится клиенту заведения в 3-5 тысяч евро.

Внимание пользователей привлекли недавние снимки и ролики, которые Летучая разместила в своем Instagram-аккаунте. На фотографиях и видео телеведущая запечатлена с актрисой Ингеборгой Дапкунайте.

Пользователи отметили, что Летучая выглядит более «зрелой» и значительно уступает в «свежести» своей знакомой. По мнению комментаторов, 55-летняя Дапкунайте «излучает свет», а 39-летняя ведущая программ выглядит гораздо хуже и имеет «зрелое» лицо.