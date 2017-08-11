Молодой муж Лолиты замечает в сети лишь красивых спортивных девушек

Известная исполнительница Лолита пожаловалась на то, что ее молодой муж замечает в сети лишь красивых спортивных девушек. Он зарегистрирован в Instagram и следит за обновлениями микроблогов чужих женщин, однако супруге, которая регулярно обновляет свою ленту, "лайков" не ставит.

Певица Лолита Милявская решила быть откровенной с журналистами и рассказала, что ей не нравится в семейной жизни с Дмитрием Ивановым. Она пожаловалась на то, что в сети не может найти внимания от мужа. Тот, в свою очередь, замечает лишь красивых спортивных девушек и "лайкает" из страницы. Исполнительница зарегистрирована в Instagram и регулярно публикует в свой профиль новые посты. Она снимает моменты из своей жизни, показывает селфи, а также фотографии со сцены. Лолита выступает уже достаточно давно, и за это время у нее собралось множество фанатов. Те, в свою очередь, и доносят ей, кому муж уделяет внимание в той же соцсети.

По словам поклонников Милявской, ее муж часто оставляет отметки "Нравится" под фотографиями красивых молодых девушек. Певица рассказывает, что Дмитрий Иванов это не отрицает и объясняет, что таким образом поощряет тех, кто тяжело физически трудится, чтобы добиться красивой фигуры. Лолита признается, что заниматься спортом ей совсем не по душе, да и диеты она не любит.