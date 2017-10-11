Максим Фадеев уволил трех подопечных с преждевременной «звездной болезнью»

Продюсер Максим Фадеев уволил трех своих подопечных по причине того, что те стали страдать от «звездной болезни». Об изменениях в работе Фадеева и правилах работы с известным продюсером рассказала его «правая рука» Ирма Польских.

Как сообщила Ирма Польских, Максим Фадеев имеет возможности принимать важные решения и ставить «точки» в финальном исходе ситуаций. Так, продюсер основывается на своей симпатии и эмоциональных чувствах. Совсем недавно Фадееву пришлось прекратить сотрудничества стразу с тремя своими подопечными. Причиной разрыва отношений Польских назвала «звездную болезнь», которая «преждевременно» началась у подопечных, хотя на них полагали большие надежды.

Имена подопечных, которым пришлось прекратить сотрудничество с Фадеевым, Польских не сообщает. По словам «правой руки» продюсера, он не приемлет штрафы или урезание зарплат своих подопечных. Совсем недавно Фадеев сообщил о создании лейбла MALFA и о том, что его бизнес-отношения с подопечными будут изменены. По-видимому, с тремя из подопечных продюсер не подписал контракты для работы с лейблом и «отпустил их в свободное плавание».