«Увидимся»: В семье Татьяны Лазаревой случилась трагедия

Известная телеведущая Татьяна Лазарева поделилась со своими подписчиками печальными новостями. В своем Instagram она рассказала, что в ее семье случилась трагедия – у Лазаревой умерли родители: «Спасибо, папа, спасибо, мама. Вы теперь там вместе, увидимся».

Как предположили подписчики, у Лазаревой умер отец. Однако, многих насторожила фраза, что и папа, и мама телеведущей «Там вместе». По-видимому, семья Лазаревой вынуждена нести горечь утраты сразу по двум смертям.

Пользователи желают Лазаревой сил и терпения, комментарии с соболезнованиями продолжают появляться. Пользователи решили не тревожить телеведущую лишними вопросами и с понимаем отнеслись к неточности записи.

Между тем, СМИ уверенны, что смерть настигла папу Лазаревой – Юрия Станиславовича, который родился 1934 году и преподавал историю. Известно, что отец телеведущей с 16 лет имел инвалидность в связи с плохим зрением. Мама Лазаревой – Валерия Алексеевна, родилась в 1939 году и также посвятила свою жизнь педагогике, она преподавала литературу.