Николай Басков хочет, чтобы Лопырева родила ему дочь

Певец Николай Басков поделился необычной историей знакомства с Викторией Лопыревой, которая была настойчивой фанаткой и предлагала ему деньги за интим. Теперь же, Басков женится на своей избраннице и хочет, чтобы Лопырева родила ему дочь.

От первого брака у Баскова есть сын. Теперь же певец хочет дочь, возможно, еще одного сына. По словам Баскова, ему бы еще троих детей. Певец мечтает, что его избранница Виктория Лопырева подарит ему детей и осчастливит его не только своей любовью, а и наследниками.

По словам Баскова, он и представить не мог, что будет планировать семью с Викторией Лопыревой. Поначалу она была назойливой поклонницей и досаждала ему навязчивыми предложениями.

Оказывается, Лопырева предлагала Баскову деньги за встречу и намекала на интим. Однако, Басков не хотел таких встреч и отказал ей, мотивируя это тем, что не любит брюнеток. На это Лопырева пообещала перекраситься, со смехом вспомнила Басков во время своего недавнего интервью.

Теперь же, Басков мечтает о свадьбе с Лопыревой, но пока что она не состоялась. Пара планировала отметить торжество в Чечне, но туда отказались ехать Галкин и Пугачева. Сейчас Басков и Лопырева не могут проводить вместе из-за плотного графика и стараются искать варианты совместного времяпрепровождения.