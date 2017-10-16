"Валька-полстакана": Садальский резко высказался в адрес Матвиенко

Известный своими скандалами артист Станислав Садальский резко высказался по отношению к Совету Федерации. Собрание парламента он назвал «дорогостоящей богодельней», а председателя Матвиенко – Валькой-полстакана.

На странице актера в социальной сети Instagam появилась публикация, в которой Станислав разбирает поведение членов Совета Федерации. Он обсудил обращение сенатора Насуровой в адрес министра культуры России Владимира Мединского. Он отметил факт того, что Матвиенко грубо ответила Насуровой, назвав уровень её высказывания достойным председателя худого колхоза. Садальский задался вопросом о том, нужен ли Совет Федерации как таковой. «Мадам Сосуля (Матвиенко), лучше скажите, когда будем сбивать сосули лазерами?», - такими словами заканчивается публикация актёра.

Поклонники Садальского отметили, что его высказывания недалеки от истины. Они поддерживают Станислава, говоря о том, что такие мысли публикуют немногие представители шоу-бизнеса.