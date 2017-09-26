«Никто права не отбирал»: Дочь Панина опровергла информацию о невозможности актёра водить авто

Недавно появилась информация о том, что известный российский актёр Алексей Панин лишился водительских прав, а также не может выезжать за границу. Его дочь Анна в Instagram опровергла эту информацию.

Девочка призвала «любителей новостей по телевизору» не верить фальшивым новостям. Анна показала фото, где Алексей Панин держит перед собой водительские права, демонстрируя их крупным планом. Она подчеркнула, что данный документ у известного актёра никто не отбирал, как сообщает «Версия.Инфо».

По данным СМИ, Алексей Панин мог лишиться прав из-за штрафов. Сам артист не способен пока что либо сказать по данному поводу в Сети, потому что его личная страница в Instagram заблокирована. Некоторые пользователи поддержали Анну, отметив, что они и не поверили в такое, а другие поразились, как много девочка знает об отце, спросив, видела ли она и некоторый нелицеприятный контент интимного характера.