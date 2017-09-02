«Это крах»: наряд Ларисы Долиной вызвал бурную критику пользователей

Лариса Долина посетила юбилейный концерт Ильи Резника, для мероприятия певица выбрала черный фрак с глубоким декольте и невыгодным акцентом на нестройном животе. Опубликовав фото в своем Instagram, Долина предусмотрительно закрыла комментарии, но пользователи успели назвать образ «полным крахом».

Лариса Долина известна своими яркими образами и эффектными нарядами. Однако, для праздничного концерта Ильи Резника певица выбрала черный фрак и брюки, что не понравилось пользователям не только из-за темной цветовой гаммы. Пользователи Сети высмеяли наряд за то, что он невыгодно подчеркнул живот Долиной.

Помимо этого, некоторые пользователи спросили певицу, почему она надела фрак и не надела рубашку. Образ, по-видимому, предусматривал глубокое декольте и акцент на груди Долиной. Однако, и эта «изюминка» стала поводом для критики.

Лариса Долина предусмотрительно закрыла комментарии под снимком, ограничив пользователей в их критике. Однако, комментаторы находят снимок певицы в других фан-аккаунтах и обсуждают наряд там.