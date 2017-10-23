Ольга Бузова поставила экс-мужа Тарасова на колени

Певица Ольга Бузова разместила в своем Instagram ролик, где она снимается в окружении оголенных мужчин, стоящих перед ней на коленях. В комментариях одна из поклонниц написала, что Бузова поставила этим роликом на колени и своего экс-мужа Тарасова, на это звезда ответила: «Я это сделала давно».

Сеть вновь бурно обсуждает подробности разрыва Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. В этот раз поводом стал ролик певицы, на котором она находится в окружении оголенных мужчин, которые становятся перед ней на колени и демонстрируют ее превосходство. Видео сняли в рамках фотоссесии для одного из изданий, а промо-ролик должен привлечь внимание и «подогреть интерес» к журналу.

Однако, помимо стандартных комментариев с осуждениями и упреками в том, что Бузова «зазналась», стала «пошлой» или «сошла с ума», появился и такой, на который певица решила ответить. Одна из пользователей Сети написала под роликом, что своим видео Бузовой удалось поставить на колени не только мужчин-моделей, но и самого Тарасова. Автор комментария утверждает, что Бузова доказала свое «превосходство».

На данный комментарий Бузова ответила емкой фразой: «я это сделала давно». Ответ певицы собрал уже почти 1 500 лайков. После ответа Бузовой в комментариях разыгрались еще большие споры. Теперь пользователи не могут сойтись в мнении о том, забыла ли певица своего экс-мужа или продолжает по нему скучать.