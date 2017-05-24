У звезды "Дом-2" Илья Яббарова диагностировали звездную болезнь

Во время одного из вечерних шоу "Разбор" психолог Илья Саглиани диагностировал у участника проекта "Дом-2" Ильи Яббарова звездную болезнь. Эксперт считает, что 32-летний мужчина намеренно затевает скандалы и разводит интриги на проекте ради "хайпа".

Как известно, Илья Яббаров только недавно вернулся на "Дом-2" и уже успел построить отношения с Аленой Рапунцель, с которой вскоре расстался из-за своей измены. Вскоре девушка простила его, однако отношения не стали налаживаться, влюбленные постоянно скандалят и дерутся. Кроме того, Яббаров считает себя самым умным участником, потому стремится раздавать всем советы по поводу отношений, хотя в своих разобраться до сих пор не может.

На одном из вечерних шоу "Разбор" психолог проекта Илья Саглини заявил о том, что у Яббарова наблюдается звездная болезнь, чего 32-летний участник не смог стерпеть. Он стал перекрикиваться с психологом и нецензурно выражаться. В ответ на это Саглини назвал Яббарова "колхозником" и "мужиком в юбке", после чего посоветовал ему делать то, ради чего, собственно, он и вернулся на проект, строить отношения.