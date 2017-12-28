Ксения Собчак дала повод для слухов о беременности

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак дала своим подписчикам повод думать, что она беременна. После случая, когда Собчак расплакалась на дебатах с Жириновским, пользователи восприняли фразу «переведу дух» как намек на декрет.

Пользователи Сети активно обсуждают фразу, которая в своем описании под снимком оставила Ксения Собчак. Женщина-политик написала о том, что работу будет много и работа эта будет трудная. Именно потому, отметила Собчак, сейчас она «переведет дух» и проведет «работу над ошибками». После, заявила политик, двигаться она будет «только вперед».

Комментаторы не смогли оставить без внимания фразу о «переводе духа». По мнению некоторых пользователей, Собчак решила взять небольшой отпуск для того, чтобы родить ребенка. Многие уверенны, что политик скрывает свою беременность за свободной одеждой и широкими пиджаками.

Слухи о беременности подогревает и тот случай, когда Собчак не смогла сдержать слез, слушая оскорбительные замечания от Жириновского на политических дебатах. Сама Ксения Собчак вопросы об «интересном положении» комментировать не спешит.