Певица Азиза рассказала о своем алкоголизме

Певица Азиза посетила юбилейный концерт Ильи Резника, после выступления на котором она рассказала журналистам о своем пагубном пристрастии. По словам Азизы, от алкоголизма ее спасла жена поэта Ирина Резник, которая запретила ей пить и помогла вернуться к нормальной жизни.

Азиза признала, что 90-е годы стали для нее сложным периодом. Тогда она любила пить после концерта коньяк и не могла отказать себе в этой привычке. Ситуацию усугубила и смерть Игоря Талькова, в гибели которого обвиняли охранника Азизы. Многие тогда решили, что Азиза уже не будет выступать и «ляжет на дно», став алкоголичкой.

От пагубного пристрастия и плачевных последствий ее спасла Ирина Резник, жена известного песенника. Тогда супруга Ильи Резника запретила Азизе пить и помогла ей вернуться к нормальной жизни, за что певица ей очень благодарна.

По словам Азизы, которая не разу не выходила замуж и не имеет детей, сейчас она находится в отношениях с бизнесменом. Певица рассказала, что ее возлюбленный является ее крестником. Для любимого человека она не только избранница в романтических отношениях, Азиза является ему крестной матерью.

Сейчас Азиза живет в Москве, а ее избранник в Петербурге. Певица снимает квартиры и «вынуждена скитаться» по арендуемым «углам». Однако, надеется Азиза, когда-то у нее появиться личное жилье в Москве.