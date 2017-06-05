«Бессмысленные угрозы»: Тина Канделаки подвергла критике решение суда по Telegram

Популярная телеведущая Тина Канделаки, которая очень активно пользуется социальными сетями, подвергла критике решение, которое вынес Верховный суд России в отношении иска Павла Дурова. По мнению знаменитости, угрозы абсолютно бессмысленные, как сообщает VladTime.

Тина Канделаки пользуется в том числе и всем известным Telegram, занимаясь там своим каналом. По словам телеведущей, то, что сделал Верховный суд РФ, по сути, ничего не будет значит для интернет-пользователей. Создание нового мессенджера – дело практически считанных минут. Нужда же в этом может появиться, если начнут подозревать, что персональные данные окажутся в доступе для кого-то ещё.

Это не обычные сайты, которые поддаются блокировке. Ни ФСБ, ни другие службы за мессенджерами просто не угонятся. Потому, как отметила Тина Канделаки, она не видит разумности в решении Верховного суда РФ. Некоторые подписчики поддержали её в этом, а другие отметили, что блокировки мессенджеров могут сделать, наконец, то, что постепенно утрачивается – научить людей заново разговаривать вживую.