Подписчицы просят Ксению Бородину прекратить врать и делать инъекции в голову

Косметология не перестает развиваться и удивлять нас все новыми подходами и процедурами омоложения, приданию красоты и свежести. Эти методы привлекают всех представительниц прекрасного пола, среди которых не только простые модницы, но и звёзды шоу-бизнеса.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина недавно опробовала на себе новую процедуру под названием плазмолифтинг. Её суть заключается в стимулировании роста волос путем введения инъекций собственной плазмы в кожный покров головы.

По словам телеведущей, курс процедур непродолжительный, но не дешевый. Одна пробирка для процедуры стоит 2000 рублей.

Однако поклонницы Ксении выразили свое недоверие насчет эффективности плазмолифтинга, поскольку большинство девушек опробовали на себе данную процедуру. Они утверждают, что курс неэффективен и даже опасен. Некоторым девушкам недобросовестные косметологии заносили под кожу инфекцию, что приводило к серьезным заболеваниям.

Одна из подписчиц, по совместительству специалист по наращиванию волос, попросила Ксению прекратить принимать данные процедуры.