«Как в молодости»: Бритни Спирс оголилась на улице для съемок в рекламе

36-летняя певица Бритни Спирс стала амбассадором модного бренда Kenzo. В новых съемках для японской компании звезда снова предстала перед камерами в полуголом виде на улицах Лос-Анджелеса.

Бритни Спирс в очередной раз доказала своим поклонникам, что может сохранять формы и стройность тела. Певица стала «лицом» новой линии одежды от Kenzo и приняла участие в рекламной фотосессии.

В рамках съемок Спирс позировала в модной одежде. Некоторые образы были весьма откровенными, в синих шнурованных ботфортах звезда позировала без штанов или юбки. Вместо этого, в дополнение к ультрамодным сапогам, на Спирс была надета бейсболка, джинсовая куртка и укороченный топ, больше похожий на лиф.

Спирс без стеснения показала плоский живот и стройные ноги. Сама она призналась, что такая фотосессия стала для нее необычным экспериментом, так как чаще всего она привыкла фотографироваться в студиях или на огражденных локациях, но не на оживленной улице большого города.