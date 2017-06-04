Белла Хадид всю жизнь комплексует из-за своих тонких бровей

Американская фотомодель Белла Хадид рассказала, чего она больше всего стеснялась в подростковом возрасте. Как оказалось, будучи совсем юной, Хадид комплексовала из-за слишком тонких бровей и носа.

Как призналась Белла Хадид в одном из интервью, до 15 лет она обладала круглым лицом и пухлыми щеками, что вовсе ее не радовало. Она не понимала, что сделать со своей внешностью, чтобы стать красивее, и тогда ей на помощь пришла мама Иоланда Хадид, которая в прошлом так же была супермоделью. Она отвела маленькую Беллу к хорошему пластическому хирургу, который сделал ей аккуратный нос, а также к стилистам, где знатно поработали над образом фотомодели.

Теперь же многие девушки мечтают о такой внешности, как у Беллы Хадид, потому обращаются к пластическим хирургам.

Комплексы у фотомодели остались только из-за тонких бровей, однако Хадид решила их при помощи карандаша, ведь благодаря косметике есть возможность исправить любой недостаток. Как считает сама фотомодель, брови являются самой красивой частью лица мужчин и женщин, потому ничего стыдного в том, чтобы их немного подкорректировать, она не видит.