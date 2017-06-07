«А въезд не запретили?»: отдыхающему в Риме Панину запретили выезд из России

Как стало известно из СМИ, актеру Алексею Панину запретили выезд из России, поводом для этого стали неоплаченные штрафы за нарушение ПДД. Сам актер находится в Риме и интересуется, не запретили ли ему въезжать в страну.

Сообщается, что суд запретил актеру Алексею Панину выезжать из страны из-за того, что он имеет ряд неоплаченных штрафов, наложенных на него за нарушение дорожных правил. Сумма долга Панина достигает 375 000 рублей. Из-за такого количества долгов в России решили, что актер сможет покинуть страну только в случае их погашения.

Однако, инцидент набрал еще больших оборотов после того, как стало известно, что Панин на момент решения суда в России не находился. Журналистам одного из изданий он сообщил, что сейчас находится в Риме и понятия не имеет обо всем происходящем.

Узнав о том, что ему запретили выезд из России, находящийся в Италии Панин, решил поинтересоваться, остается ли для него разрешенным въезд в родную страну. Данных о том, в каком суде было принято такое решение – не предоставляется. Между тем, пользователи Сети уже подхватили эту новость и рассуждают о комичности ситуации.