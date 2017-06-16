Звезда «Дом-2» обвинила Елену Корикову в крахе своего романа с бизнесменом

Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» Оксана Ряска рассказала, что ее роман с 50-летним бизнесменом разрушила актриса Елена Корикова, которая просила у мужчины крупные суммы и считала его «денежным мешком». По словам Ряски, Корикова ночевала у бизнесмена и носила ее вещи.

Как рассказала Оксана Ряска, проект «Дом-2» не помог ей найти избранника, за пределами проекта она встретила 50-летнего бизнесмена и закрутила с ним «головокружительный» роман. Девушка переехала в квартиру своего избранника, они завели собаку и уже подумывали о семье.

Однако, роман потерпел ряд скандалов из-за Елены Кориковой. Актриса была в отношениях с бизнесменом 10 лет назад, но сейчас она продолжает с ним общаться. По словам Ряски, Корикова ночевала в квартире бизнесмена, когда приезжала в Петербург. Когда звезда «Дом-2» нашла в жилище избранника вещи соперницы – она их сожгла.

Корикова звонила бизнесмену и просила у него денег. Иногда, заявила Ряска, актриса могла попросить и 500 000 рублей, мужчина не отказывал. Естественно, что такое общения с Кориковой Ряске не нравилось. Она стала часто скандалить со своим избранником, но он продолжат видеться с актрисой.

В итоге, Ряска и бизнесмен расстались. Инициатором разрыва стал мужчина. По словам Ряски, после расставания она увидела снимок Кориковой, на котором актриса была одета в ее куртку. Сама Корикова в ответ на обвинения Ряски объяснила, что с бизнесменом ее связывает лишь дружба.