«Я был в секте алкашей»: Агутин признался в своей зависимости

Певец Леонид Агутин рассказал о том, как ему удалось победить алкогольную зависимость. По словам известного исполнителя песен, в один момент он понял, что находится в «секте алкашей» и решил кардинально изменить свою жизнь.

Леонид Агутин рассказал, что раньше не мог представить себе съемки или вечеринки без распития спиртного. Тогда еще юный музыкант не любил подобных мероприятий и алкоголь помогал ему чувствовать себя увереннее. Агутин жил в квартире с балконом и пил так много коньяка, что пустые бутылки могли занимать все балконное пространство.

По словам Агутина, он был в «секте алкашей», но вел себя прилично. Несмотря на количество выпитого, певец никогда не срывал съемки и не попадал в скандалы. Однако, к 35 годам он осознал пагубность привычки и решил, что он либо умрет, либо будет жить дальше.

После этого Агутин стал учиться жить и радоваться без спиртного. Певцу пришлось многое поменять и заново открыть для себя мир общества, творчества и выступлений. По словам Агутина, его жене Анжелике Варум пришлось несладко. Она терпела его, когда тот злоупотреблял спиртным.

Однако, паре музыкантов удалось сохранить любовь. Уже спустя 20 лет брака Агутин как и раньше очень любит Варум и продолжает ею восхищаться.