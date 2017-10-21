Звезда "Дом-2" Ермолаева призвала будущих родителей не отказываться от партнерских родов

Экс-участница "Дома-2" Нелли Ермолаева призвала будущих мам не верить никому и не бояться партнерских родов. Она отметила, что очень благодарна своему мужу, что в такой счастливый момент ее жизни был рядом и перерезал пуповину.

Как известно, 10 февраля 2018 года 31-летняя звезда "Дом-2" Нелли Ермолаева впервые стала мамой. В одном из роддомов Майами на свет появился ее сын Мирон. Она постоянно делится с будущими мамами советами в соцсети относительно родов и ухода за ребенком, а на этот раз решила затронуть тему партнерских родов.

Ермолаева отметила, что сама крайне боялась того, что во время родового процесса ей будет вовсе не до мужа Кирилла, однако была уверена в том, что супруг обязательно должен присутствовать, хоть и под дверью палаты. В итоге все прошло прекрасно, Кирилл постоянно поддерживал супругу, а затем и перерезал пуповину. Звезда "Дома-2" отметила, что слезы радости на глазах мужа, когда он впервые взял на руки сына, стоят мучительных родов и 9 месяцев беременности.

Ермолаева призвала будущих родителей не бояться партнерских родов и не верить в то, что когда супруг увидит свою жену во время родов, у него появится отвращение к их интимной жизни и снизится сексуальное влечение. Звезда считает, что такое может произойти только в тех парах, где изначально не было любви.

Ермолаева рассказала, что после родов Кирилл стал еще трепетней к ней относится и помогает в воспитании и уходе за ребенком, так как понял, что женщинам материнство дается не легко.