СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон покупают дом своей мечты

Брэд Питт и Дженнифер Энистон наслаждаются своим разводом и новыми отношениями. Инсайдеры сообщили, что пара уже подыскала для совместного проживания дом своей мечты. Об этом передает популярное американское издание New Idea.

Как передают американские журналисты, Брэд Питт готов потратить более 25 миллионов долларов на дом, который очень понравился Дженнифер Энистон. По словам инсайдеров, пара недавно совершила тайный визит в долину Напа и присмотрела себе недвижимость.

Сообщается, что большая территория вокруг дома предназначена для виноградников, которыми так любит заниматься Брэд Питт. Также на территории будет большой питомник для животных, которых обожает Дженнифер Энистон.