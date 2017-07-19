Юлия Высоцкая впечатлила «полуобнаженным» снимком в рубашке на голое тело

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая впечатлила пользователей Сети своим «полуобнаженным» снимком, который 44-летняя артистка разместила в своем Instagram-аккаунте. Пользователи отметили стройность и красоту фигуры Высоцкой, назвав ее фото в рубашке на голое тело «фантастикой».

Юлия Высоцкая всегда привлекала внимание пользователей своей стройность, многие отмечают фигуру актрисы весьма впечатляющей. По мнению пользователей, артистка имеет «сильную сторону» - стройные ноги и подтянутое тело.

Высоцкая подтвердила свою красоту новым фото. Телеведущая показала снимок, где она запечатлена в удлиненной рубашке, надетой на голое тело. На фотографии Высоцкая стоит у стены и улыбается. Пользователи отметили, что актриса прекрасно выглядит и сохраняет стройную фигуру.

Многие также вспомнили интервью Высоцкой, где она признавалась, что для поддержания фигуры ей не приходится прибегать к серьезным методам и изнуряющим тренировкам. По мнению комментаторов, Высоцкая «красивая и впечатляющая» женщина. Ей пожелали успехов, неувядающей красоты и счастья. За 12 часов снимок успел собрать более 10 000 лайков и массу комментариев с лестными комплиментами.