Фанаты не оценили странную шутку Подольской о Преснякове

Знаменитая российская исполнительница Наталья Подольская довольно странно, по мнения фанатов, отреагировала на последнее скандальное интервью супруга Владимира Преснякова. Она разместила совместное с мужем фото и под ним оставила шутливую надпись, которую не поняли поклонники.

Буквально недавно Пресняков завоевал внимание к своей персоне своим фривольным поведением во время одного из интервью. Он открыто флиртовал с ведущей, попивал коньяк из фляжки и хвастался размером своего мужского "достоинства". Фанаты с нетерпением ждали, как его жена, Наталья Подольская, прокомментирует скандальное интервью, однако она решила воздержаться.

Вместо этого она опубликовала романтичное фото, на котором Пресняков целует ее в щеку и написала "Давно его тут не было". Фанаты не поняли такого юмора Подольской и поинтересовались, где это давно не было Преснякова.

Посыпались предположения, что певец не появляется дома или не уделяет супруге должного внимания в постели, а некоторые даже "пожурили" Подольскую, отметив, что к мужу всегда следует обращаться по имени и избегать местоимений.