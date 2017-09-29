«Дом-2»: Ольга Рапунцель честно ответила на вопросы о своей беременности

Участница скандальной телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель решила честно ответить на вопросы о своей беременности и удовлетворить интерес зрителей к ее персоне. По словам Рапунцель, она не нуждается в советах от пользователей и дату родов афишировать не станет.

Ольга Рапунцель известна своими скандальными выходками на шоу «Дом-2». Сейчас беременная девушка, считают поклонники, стала более спокойной и прекратила выставлять все подробности свои жизни на всеобщее обозрение.

Рапунцель уже скоро должна рожать, но даты, когда появится на свет ее ребенок, девушка афишировать не хочет. Сейчас ей часто пишут советы и пожелания, рекомендации и указания к тому, как правильно готовиться к родам и как воспитывать будущего ребенка. Рапунцель недовольна таким вниманием и заявила, что в советах от пользователей она не нуждается.

По словам Ольги Рапунцель, пользователям не стоит беспокоиться о том, что она не знает чего-то о родах или о воспитании. Девушка уверяет, что к появлению малыша на свет она готова и знает обо всех вещах, необходимых для материнства.

Рапунцель честно призналась, что даже если ей и понадобится совет, то она обратится к матери. Звезда «Дом-2» также отметила, что желает всем хейтерам того же, что они в своих злобных комментариях адресует к ней.