Ольга Бузова без макияжа сняла на видео своих собак

Певица Ольга Бузова показала, как ее встречают ее питомцы: шпиц Челси и йоркширский терьер по кличке Ева. Своих любимцев звезда «Дом-2» назвала «собаками-целоваками», на видео Бузова запечатлена без макияжа.

В своем Instagram-аккаунте Ольга Бузова постоянно публикует ролики в разделе Stories. В этот раз певица показала пользователям, как за ней соскучились ее питомцы. Бузова имеет двух собак небольших пород, шпица она назвала Челси, а йоркширскому терьеру она дала кличку Ева.

На ролике собаки с радостью прыгают вокруг своей хозяйки и показывают ей, как они скучали. Терьер Ева получила от Бузовой прозвище «собака-целовака», а шпиц Челси выслушала ласковые осуждения по поводу того, что она погрызла свои игрушки.

Ольга Бузова любит своих собак и часто показывает пользователям, какие они милые. У питомцев певицы есть свой аккаунт в Instagram, где нередко появляются фото и видео с маленькими любимцами Бузовой. Пользователи любят собак певицы и часто пишут о них, как о «милых» и «забавных» созданиях.