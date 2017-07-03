Анна Седокова показала танец на пилоне

35-летняя певица Анна Седокова показала в своем Instagran-аккаунте фрагмент своего соблазнительного танца на пилоне. Мать троих детей без стеснения показала, как ей удается сохранять грацию, пластику и сексуальность.

В Instagram-аккаунте Анны Седоковой, который собрал уже больше 4 миллионов подписчиков, появилось новое видео, где певица показывает часть своих занятий на пилоне. Звезда одета в откровенный лиф и облегающие лосины, который подчеркивают стройность форм артистки.

В описании она указала, что наступило время танцев. Пользователи предположили, что Седокова пошла на пилон ради поддержания форм и сохранения грации. Комментаторы похвалили певицу за ее красоту и решительность. Многие отметили, что не каждая мама троих детей может позволить себе носить столь откровенные наряды и выглядеть при этом «сногсшибательно».

Менее чем за сутки ролик набрал почти 1 миллион просмотров. Пользователи продолжают писать свои комментарии и называют Анну Седокову «стройняшкой», «умничкой» и «красавицей».