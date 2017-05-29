«Новый смысл старого хита»: Сергей Жуков продемонстрировал звучание «А он тебя целует» на якутском

Солист популярной в девяностые группы «Руки Вверх» Сергей Жуков спокойно относится к каверам на его хиты. Ранее он с радостью показал фанатскую версию «18 мне уже», а теперь продемонстрировал, как звучит на якутском «А он тебя целует».

По словам Сергея Жукова, песня так «даже обретает какой-то новый смысл». Певец поблагодарил автора кавера, отметив, что сделано это в преддверии концерта в Якутске. «Будет жарко, как бы забавно это не звучало в ваших краях», - пообещал Жуков, анонсируя предстоящее выступление.

Интернет-пользователи согласились, что действительно «А он тебя целует» на якутском оказалась интересным экспериментом. Некоторые даже предложили данный хит перевести и на другие языки мира. Например, на чувашский, как сообщает «Версия.Инфо».