Художник из Нижнекамска сравнил Бузову с божеством и написал по ней "икону"

В Нижнекамске появилась "икона" с изображением популярной телеведущей Ольги Бузовой. Данный портрет выполнил местный художник Кристиан Апостол, при этом присвоил певице статус божества и пририсовал ей четыре руки.

Как рассказал сам художник, он принял решение нарисовать Ольгу Бузову с шестью руками, потому что она является привлекательным божеством, которое способно сделать многое по сравнению с другими людьми. Певица изображена с крыльями из-за своей безгрешности и с одной ногой из-за самодостаточности, а также отсутствия привычки идти на поводу у любви.

Художник объясняет, что на его картине Бузова находится на вершине пирамиды, так как к ней идет любовь от всего человечества. Также Кристиан Апостол признался в том, что он уже давно восхищается певицей.

Помимо всего прочего, на своей иконе, посвященной Бузовой, художник изобразил "Дом-2", камеры, сердце, микрофон и змею. Апостол заявил, что данный портрет выполнен в его собственном стиле "Ассоциативный символизм".

В настоящий момент неизвестно, будет ли художник продавать свое творение или же подарит "икону" Бузовой.