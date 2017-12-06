«Маски сняты»: Ксения Собчак показала средний палец тем, кто «помогал ей» в выборах

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак быстро пришла в себя после выборов. Девушка вновь смело показывает «фак» всем, кто его ещё не видел.





Сторонники и противники идей Собчак пришли в ужас от того, что увидели в своей новостной ленте. Заявив о том, что она выдвигает свою кандидатуру на пост президента, многие поклонники Ксении посчитали, что девочка из реалити-шоу стала уже женщиной, оставив глупости позади. Однако когда выборы закончились, и не в сторону Собчак, телеведущая резко сняла с себя маски.



Собчак поделилась снимком рекламной кампании обувного бренда, поблагодарив его и других людей за поддержку. Им всем – хорошим и плохим – Собчак показала средний палец, восседая в костюме на троне. Пользователи Сети недоумевают, как телезвезду допустили до выборов. Они уверены, что если Ксения Собчак вновь будет баллотироваться в президенты, то не сможет набрать и этих голосов. Ведь её настоящее «я» всегда останется связано со скандалисткой и избалованной девочкой Ксюшей.